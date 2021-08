Schweizer müssen sich auf Etappe 4 geschlagen geben

Das Team «Goldwurst Power-Infinity» mit den Schweizern Nicola Rohrbach und Lukas Flückiger siegen zum dritten Mal hintereinander. Für Etappe 3 (75 Kilometer, 2300 Aufstiegsmeter) mit Start in St. Moritz, den Zwischenstationen Scalettapass und Dischmatal und mit Ziel in Davos, brauchten die beiden 3:24:44 Stunden. 56 Sekunden nach ihnen kamen Hans Becking (Holland) und Francesc Guerra Carretero (Spanien) ins Ziel. In der Gesamtwertung liegen die Schweizer nun mit 6:36 Sekunden vorne.