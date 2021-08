Big Air Chur mit Weltmeistern und Olympiasiegern

Mit Kim Gubser, der im Frühjahr 2021 WM-Bronze im Big Air gewann, ist ein Bündner Sieganwärter am Start. Damals überraschte er alle, reicht es für ihn auch in seiner Heimat aufs Podest? Bei den Frauen könnten die Westschweizerinnen Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud für einen Schweizer Erfolg sorgen. Eileen Gu, die in Amerika geboren, aber für China startet, gewann sowohl an der Big-Air-WM, als auch an den X-Games im Jahr 2021 jeweils Bronze. Die Freeskier kämpfen in Chur zudem bereits für die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking 2022. Freeski wird dann zum ersten Mal olympisch sein.