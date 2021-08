Torazza siegt an zwei Alpen-Cups

Die Sommertournée begann für Emely Torazza mit einem Erfolgserlebnis. Die Schwanderin entschied das Auftaktspringen in Klingenthal deutlich für sich und konnte damit ihren ersten Sieg an einem Alpen-Cup-Wettkampf feiern. Als Führende nach dem ersten Durchgang (73,5 m) erreichte sie in ihrem zweiten die Tagesbestweite von 75,5 m. Am zweiten Wettkampftag reichten ihre Weiten nicht ganz für einen Spitzenplatz, und sie musste sich mit dem 8. Platz zufriedengeben.