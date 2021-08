Spiel verloren, aber wichtige Erkenntnisse gewonnen

Mit einer 16:30-Niederlage kehrten die Glarus Orks aus Morges zurück. Wer nach dieser ersten Niederlage im zweiten Spiel in der NLC-Meisterschaft an eine äusserst niedergeschlagene Mannschaft dachte, der dachte nicht an die Orks. Die Stimmung auf der Heimreise war trotzdem gut. Denn Gründe, enttäuscht zu sein, gab es bei den Glarnern nur sehr wenige.