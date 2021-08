Enduro-Spass in Davos

Der vor fünf Jahren lancierte Anlass war in diesem Jahr innerhalb von nur vier Tagen restlos ausgebucht, wie die Veranstalter schreiben. Athletinnen und Athleten aus 17 Nationen seien dabei. Grosses Interesse erzielte die letztes Jahr eingeführte Kategorie «Fun Team», 40 Prozent der Teilnehmenden nehmen in dieser Kategorie teil. Unter den Fahrern sind auch Topcracks der Szene. Ein besonderes Augenmerk gelte Ralph Van den Berg: Im Juli hat er in einem Zweiergespann einen Singletrail-Weltrekord aufgestellt. 20’845 Abfahrtsmeter hat er an einem Tag zurückgelegt. Den neuen Rekord stellte er in der Region Davos/Klosters auf.