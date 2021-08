Südostschweizer an Nachwuchs-WM im Klettern und Bouldern

Dario Jost aus Fanas wird in der Junioren-Kategorie in allen Disziplinen (Lead, Boulder, Speed) antreten. Der 17-Jährige wurde im Jahr 2020 Schweizer Meister in der Disziplin Lead in der U18-Kategorie. Bei der Boulder-Schweizermeisterschaft (U18) gewann er im März 2020 zudem Silber. Bronze holte er im gleichen Jahr an der Schweizermeisterschaft im Speed-Klettern (U18).