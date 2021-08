Schweizer starten erfolgreich ins «Swiss Epic»

Das Etappenrennen «Swiss Epic», das Teil der «Epic Series» ist und mit dem «Cape Epic» jeweils seine Krönung findet, startete heute mit Schweizer Erfolgen. Das Swiss Epic, das in Zweierteams befahren wird, startete und endete in St. Moritz. Dazwischen wurden die Alp Surlej, die Alp Prasüra, der Naturspeichersee Lej Alv auf 2550 Metern über Meer und die Via Engiadina abgeklappert. 62 Kilometer und 2350 Aufstiegsmeter mussten dabei bewältigt werden.