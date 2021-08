Swiss Epic zum dritten Mal in Graubünden

Mit dem Italiener Samuele Porro ist hingegen ein Marathonspezialist am Start, der in seiner Karriere bereits mehrere Erfolge feiern konnte und beste Chancen hat, das Swiss Epic 2021 zu gewinnen. Dreimal wurde er Zweiter an den Mountainbike-Europameisterschaften im Marathon (2018, 2019, 2021) sowie Dritter an den Weltmeisterschaften im Jahr 2019. Sein Teamkollege Fabian Rabensteiner gewann 2018 mit einem dritten Platz ebenfalls schon Edelmetall an Europameisterschaften im Marathon. Vor einem Jahr beendete das Duo das Swiss Epic auf Rang 2 hinter dem Duo Nino Schurter/Lars Forster.