Gute Chancen für das Schweizer Team

Am Samstag sind 103 Pilotinnen und Piloten zum sechsten Durchgang am Paragliding World Cup Superfinal in Disentis gestartet. Darunter auch die Weltrekordhalterin im Streckenflug, Yael Margelisch aus Verbier, und X-Alps-Gewinner Chrigel Maurer aus Adelboden.

Wie es in einer Mitteilung heisst, forderte der knapp 100 Kilometer lange Task die Teilnehmenden aufgrund der vielen taktischen Entscheidungen. Zudem mussten die Pilotinnen und Piloten die 100 Kilometer mit hohem Tempo absolvieren. Das Wettkampfgebiet um Disentis biete anspruchsvolle Flugbedingungen, heisst es.