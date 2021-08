Der Erfolg ist weiblich

Die Schweizer Athletinnen und Athleten haben das Medaillenziel an den Olympischen Spielen in Tokio deutlich übertroffen. Statt der geforderten sieben Medaillen sind es 13 geworden. Drei goldene, vier silberne und sechs bronzene. So gut war eine Schweizer Equipe an Sommerspielen seit 1952 nie mehr, als in Helsinki gar 14-mal Edelmetall bejubelt werden durfte. Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic, hat die Erwartungshaltung vor dem Grossanlass mit 7+ bewusst tief gehalten. Zu unsicher waren klare Prognosen. Zu viel hängt am Tag X immer auch vom Wettkampfglück ab.