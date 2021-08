Geschlossen durch die Krise

Kevin Hallauer ist trotz einmal mehr suboptimaler Wetterprognose im legeren Sommergewand zum vereinbarten Gesprächstermin erschienen. Er wirkt bestens aufgelegt. Und ja, dies gelte explizit auch für die Stimmung in seinem Sportverein. Seit vier Jahren leitet der 30-Jährige als Präsident die Geschicke des VBC Chur, der ersten Adresse im Bündner Volleyball. Er habe sich auch abseits des Feldes in irgendeiner Form für seinen Klub engagieren wollen, sagt der nach wie vor in der zweiten Mannschaft in der 2. Liga als Spieler aktive Vereinschef.