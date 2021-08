Bewegende und lustige Momente

In zwei Tagen enden die Olympischen Spiele von Tokio. In Erinnerung werden die vielen Schweizer Medaillen bleiben. Aber nicht nur. Zumindest nicht für mich. Um dabei aber nicht zu fest abzuschweifen, bleibe ich beim Sportlichen. Ich erlebte diverse emotionale Ausbrüche von Athletinnen und Athleten hautnah in der Mixed Zone mit. Sie gingen mir nahe. Beispielsweise mit der Sportkletterin Petra Klingler, die nach dem Ausscheiden in der Qualifikation unter Tränen Auskunft gab.