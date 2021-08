Zuerst mal eine Nacht schlafen

Beim Aufwärmen schoss William Reais dieser eine Gedanke durch den Kopf. Er fragte sich, wie konnte das alles in so kurzer Zeit möglich sein? Mit alles meinte der 22-jährige Churer seine Entwicklung. Von den ersten Gehversuchen in der Leichtathletik bis zum 200-Meter-Vorlauf an den Olympischen Spielen in Tokio. Als vor fünf Jahren die bis anhin letzten Sommerspiele in Rio stattfanden, hatte Reais den Sport gerade mal seit einem Jahr betrieben. «Und jetzt stand ich hier am Start», sagt er fast etwas ungläubig.