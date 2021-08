Packendes Duell am Madrisa Trail

In diesem Jahr versprechen sich die Organisatoren mehr Spannung. Der St. Galler Pascal Egli, Sieger des letztjährigen T24 am Madrisa Trail, fordert Hugenschmidt in diesem Jahr über 54 Kilometer heraus. Auch Eglis Palmarès ist eindrücklich. Egli gewann die sogenannte Skyrunner World Series im Jahr 2018 und im Jahr zuvor wurde er Vizeweltmeister an den Berglauf-Weltmeisterschaften.