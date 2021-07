Der Erfolgsgarant im Hintergrund

Sein Arbeitgeber bezeichnet ihn als Koryphäe. Das Thömus RN Swiss Bike-Team hat mit ihm einen gefunden, der jedes Detail am Mountainbike in- und auswendig kennt. Für Mathias Flückiger ist er mehr als das. Für den Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Tokio ist er nicht nur Mechaniker, sondern eine der engsten Vertrauenspersonen. Die Rede ist von Gavin Black, 31-jähriger Schotte mit Churer Vergangenheit. Und Carina Cappellari als Freundin, der ehemaligen Downhillerin aus Chur.