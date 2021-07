Fünf Bündner Leichtathletik-Talente schuften in Tenero

Der UBS Kids Cup inspiriert seit 2011 eine ganze Generation zum Laufen, Springen und Werfen. Fünf Nachwuchshoffnungen aus dem Kanton Graubünden kommen aktuell in den Genuss des bereits traditionellen UBS Kids Cup Camps, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Nationalen Jugendsportzentrum in Tenero können sich Selina Capaul (Domat), Jana Blumenthal (Bonaduz) und Nick Schrofer (Trimmis) vom BTV Chur sowie Stella Elina Derungs (Malans) und Selina Paganini (Igis) vom AJTV Landquart in verschiedenen leichtathletischen Disziplinen weiterentwickeln und an ihren Techniken feilen.