Die perfekte Premiere für die Orks

Auf den ersten Blick scheint es so, als ob auf dem Sportplatz Wyden in Schwanden ein Fussballspiel über die Bühne geht. Bei Näherem hinschauen wird aber schnell klar, etwas ist anders. Die Fussballtore stehen zwar, diese haben aber kein Netz und die Torpfosten sind durch zwei lange, rote Stangen verlängert. Auch die Zeichnung auf dem Rasen ist nicht dieselbe, rund alle zehn Meter ist eine weisse Linie, welche am Spielfeldrand mit einer Zahl gekennzeichnet ist. Die Spieler tragen Helme und sind durch Protektoren geschützt.