Die Dominanz ist vorbei

Die zweite Schweizer Medaille an den Olympischen Spielen in Tokio ist Tatsache. Im Mountainbikerennen der Männer reichte es zu Silber. Dass einem dabei sogleich der Name von Nino Schurter in den Sinn kommt, ist logisch. Der 35-jährige Churer hat an den drei Teilnahmen vor Tokio schon einen kompletten Medaillensatz gewonnen und ist mehrfacher Welt- und Europameister. Er hat die Konkurrenz während Jahren dominiert. Doch der Silbergewinner heisst Mathias Flückiger. Das ist keine Überraschung. Für Schurter reichte es nur zum undankbaren vierten Platz.