Zwei Mal Silber und Regen zum Abschluss in Klosters

von Marco Keller

Es war nicht der Wunsch-Schlusspunkt einer ansonsten traumhaften Woche an der U18-EM in Klosters für Alina Granwehr (ITF 99). Die Ostschweizerin musste im Final, der in der Halle ausgetragen wurde, beim Stande von 5:7, 0:2 gegen die Kroatin Antonia Ruzic (ITF 174) aufgeben. Kurz zuvor hatte sie ein Medical Time-out genommen, eine Besserung trat aber nicht ein. Im umkämpften ersten Satz hatte Granwehr sechs Satzbälle nicht verwerten können.