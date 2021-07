Glarus Orks glänzen im ersten Meisterschaftsspiel

Vor rund drei Jahren wurden sie gegründet: die Glarus Orks. Das erste American-Football-Team im Kanton Glarus. Am Samstag traten sie nun zu ihrem allerersten Meisterschaftsspiel an. In der NLC trafen sie auf die Zofingen Cheetahs.

Und der Start in die Meisterschaft hätte nicht besser laufen können. 57:0 schlagen die Glarus Orks das Team aus Zofingen in Schwanden. Es war nicht nur das erste Spiel der Orks, sondern auch das allererste American-Football-Spiel auf Glarner Boden.