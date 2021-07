Die Königin des Swissalpine ist zurück

Die Davoser Ultramarathonläuferin Jasmin Nunige gewann am Samstag ihr Heimrennen, den Swissalpine in Davos in eindrücklicher Manier. Die 47-Jährige gewann vor Natascha Bär in der Königsdisziplin dem K68. Der Sieg Nuniges kann kaum hoch genug engestuft werden. Einerseits gerade wegen Natascha Bär. Der 26-jährigen Kanderstegerin wurde vor dem Rennen ein Sieg zugetraut, gewann sie doch im letzten Jahr das Rennen über 43 Kilometer mit neuem Streckenrekord. Andererseits wegen einer langwierigen Fussverletzung. Deshalb sagt sie im Interview nach dem Rennen: «Es war der vielleicht am härtesten erkämpfte Sieg, auch mental.»

Hier geht es zum ganzen Siegerinterview: