Dabei sein ist alles – wirklich

Blasen an den Händen, an den Füssen, am Allerwertesten. Der Wind peitscht kalten Regen ins Gesicht. Die Müdigkeit frustriert obendrein. So gut wie jeder Sportler kennt solche Trainings, die nicht sein müssten. Aber irgendwie eben doch. Diese Trainings härten Athleten ab und lernen sie, mentale Tiefs zu überwinden. Ich dachte in solchen Momenten jeweils an meinen grossen Traum: die Olympischen Spiele. Ich durfte ihn mir in Rio de Janeiro 2016 erfüllen. Die Gefühle von damals sind nun wieder hochgekommen, als in Tokio das bekannte «Let the Games begin!» an der Eröffnungszeremonie ertönte.