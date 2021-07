Viel Zuversicht, Nebengeräusche und ein aufziehender Taifun

Die Aussenseiterrolle sei Schurter vor allem von den Medien zugeteilt worden, so der Churer an der Pressekonferenz. Er selber sehe das anders. Er glaube, am Montag bereit zu sein für eine weitere Olympia-Medaille, so Salzmann über Schurters Antworten vor den Medien.

Neben Mathias Flückiger sehe Schurter insbesondere Mathieu van der Poel als ärgsten Konkurrenten. Wobei die Strecke nicht auf den Holländer zugeschnitten sei, so Schurter.

Flückiger/Schurter: kein harmonisches Duo

Zu reden gab an der Pressekonferenz die Frage, ob sich die beiden Schweizer im Rennen gegenseitig helfen würden. Während das für Schurter eine Selbstverständlichkeit ist, gibt sich Flückiger als Einzelkämpfer, wie Salzmann berichtet.