Ab jetzt zählt der Sport

Wenn heute Freitag die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet werden, rückt das Kernthema des grössten Sportevents der Welt in den Vordergrund: der Sport. Endlich muss man sagen. Sobald die ersten Medaillen vergeben sind, wird sich die Welt mit den Siegerinnen und Gewinnern freuen. Mit den Unterlegenen trauern. Mit den neu aufkommenden Superstars mitfiebern. Und sich noch lange beispielsweise an Weltrekorde erinnern.