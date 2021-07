Davos hat einen neuen Weltrekord

Zwei Amateur-Mountainbiker haben in Davos einen neuen Singletrail-Weltrekord aufgestellt, wie Davos Klosters mitteilt. So fuhren Silvan Marfurt und Ralph Van Den Berg innerhalb von 16 Stunden 20'845 Höhenmeter bergab in Davos Klosters. Dabei galt: kein Trail zweimal und kein E-Bike.