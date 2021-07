Die «Glarner Berggeiss» wird in diesem Jahr länger

Die «Glarner Berggeiss» ist nicht etwa ein vierbeiniger Hornträger, der in den Glarner Bergen umherstiefelt. Nein, die «Glarner Berggeiss» ist ein steiler Berglauf von Linthal nach Braunwald. Der Berglauf wird nach 2020 dieses Jahr zum zweiten Mal ausgetragen und findet am Freitagabend, 27. August, statt. «Wir waren in den letzten Jahren oft mit den Trailrunning-Schuhen in Braunwald unterwegs und fanden, dass ein Berglauf perfekt nach Braunwald passen würde» sagt Simone Fenk, die OK-Präsidentin des Anlasses. Reto Spielhofer, der Vizechef, ergänzt: «Die Terrassen von Braunwald, am Fusse des Ortstocks, bilden wirklich eine grossartige Atmosphäre fürs Laufen und sind unserer Meinung nach ein kleines Trailrunning-Juwel.»