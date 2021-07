Über 2000 Teilnehmende aus 23 Nationen

Die Swiss Orienteering Week in Arosa geht noch bis am Samstag, 24. Juli weiter. Auf die Teilnehmenden warten fünf weitere Etappen. Zu erwähnen sind dabei besonders die Eliteläufe, an welchen am Donnerstag und Freitag auch die grossen Namen aus dem OL-Nationalkader mitlaufen, wie es heisst. (so)