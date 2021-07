Von Davos aus die Surfwelt erobert

Die erste Reaktion ist erfrischend ehrlich: «Läck, bin ich alt», entfährt es Anja Schocher-Käser lachend, als sie daran erinnert wird, dass ihre beiden Olympia-Abenteuer 17 und 21 Jahre zurückliegen. Die 41-Jährige aus Davos hat an den Olympischen Sommerspielen in Sydney und vier Jahre später in Athen als Windsurferin teilgenommen. Lang ist es her. Oder etwa doch nicht?