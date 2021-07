Die Zuversicht ist ungebrochen

Für Nino Schurter ist es eine neue Situation. Egal, an was für einem Wettkampf der Mountainbiker in den letzten zehn Jahren am Start stand, er war jeweils der Topfavorit auf den Sieg. Am 26. Juli im Cross-Country-Rennen an den Olympischen Spielen in Tokio wird dies anders sein. Grund dafür ist sein bisheriger Saisonverlauf.