Mit positiven Eindrücken in die Sommerferien

von Stephanie Blunschi

Mit 17 Gymnastinnen, war eine starke Nachwuchsmannschaft der RG Glarnerland zum Nachwuchswettkampf in Rüschlikon angetreten. Praktisch alle bestritten nicht nur die Einzelwettkämpfe, sondern starteten auch in den Gruppenwettbewerben. In der Kategorie P1 konnten die Jüngsten ihr Können beweisen. Helena Tesic erreichte dabei den 5. Platz. Da die ganz jungen Gymnastinnen nur eine Übung ohne Handgerät absolvieren, können kleine Fehler bereits einen grossen Unterschied in der Platzierung ausmachen.