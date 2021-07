Zweimal Silber für Bündner Schützinnen und Schützen

Der Ständematch des Eidgenössischen Schützenfests in Luzern ist bereits Geschichte. Die Bündner Schützinnen und Schützen sind mit viel Ehrgeiz in die Innerschweiz gereist. Mit der Hoffnung, in mehreren Wettkämpfen Podestplätze zu holen. Am ersten Tag des nationalen Anlasses haben die Teilnehmenden aus Graubünden nicht stark geschossen. Auf der Distanz von 300 Metern, in den Disziplinen Gewehr 50 Meter und Pistole 25 Meter, waren die Bündnerinnen und Bündner nicht treffsicher. Sie verpassten die Medaillen deutlich.