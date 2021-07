Olympiacamp bringt Wortkreationen hervor: «Fahne umbringen» und «Flaggen-Trainer»

Emotional und äusserst lustig ist Spiel 4 «Montagsmaler» des ersten offiziellen Südostschweiz-Olympia-Vorbereitungscamps (SOV). Es geht um Geschwindigkeit und Olympiawissen. Wer ratet richtig und vor allem schnell?

Eines sei schon gesagt: Gantenbein, Meier und Caviezel legen sich so richtig ins Zeug. Sogar neue Wortkreationen bringt Spiel 4 des SOV hervor. Oder weisst du, was ein «Flaggen-Trainer» ist? Oder was unter «Fahne umbringen» verstanden werden muss?

Zu reden gab aber in Spiel 4 auch das, was abseits des eigentlichen Wettkampfes passierte. Konkret: Dario Caviezels verschwenderischer Umgang mit Somedia-Ressourcen. Diesbezüglich schneidet Talina Gantenbein bedeutend besser ab.

Wie sich unsere Olympiahoffnungen geschlagen haben, inklusive allen Kuriositäten, gibt es hier im Video: