Glückliches Ende im Olympiapoker

William Reais meldet sich mit dem für ihn typischen Strahlen im Gesicht via Skype aus Tallinn. In Estland werden ab Donnerstag die U23-Europameisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen. Alleine die Teilnahme ist ein Erfolg für den 22-jährigen schnellsten Bündner aller Zeiten. Rückblende: Zum vermeintlich ungünstigsten Zeitpunkt hatte er sich im Juni beim Meeting in Genf einen Muskelfaserriss zugezogen. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit – denn plötzlich stand Reais Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (ab 23. Juli) in Gefahr.