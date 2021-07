William Reais sprintet olympisch

Der Churer Leichtathletik-Sprinter William Reais darf sich auf seine ersten Olympischen Spiele freuen. Obwohl er zuletzt verletzungsbedingt nicht starten konnte, qualifizierte sich der 22-Jährige in seiner Paradedisziplin 200 Meter via World Ranking für den Saisonhöhepunkt am 23. Juli in Tokio. Zuvor bestreitet Reais, der mit einer Saisonbestleistung von 20,69 Sekunden zu Buche steht, in dieser Woche die U23-Europameisterschaft im estnischen Tallinn (jok)