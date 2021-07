Schweizer Schachmeisterschaften zu Gast in Flims

Nun wird in Flims ein zweiter Anlauf genommen. Am Donnerstag starten die neuntägigen Schweizermeisterschaften in der Waldhaus Arena. Dies zum dritten Mal nach 2012 und 2016. Jedoch werden nicht alle Titelkämpfe ausgetragen, wie es heisst. Über die Bühne gehen nur die vier Elite-Kategorien für Herren, Damen, Junioren und Senioren und so werden nur 35 anstatt 300 Teilnehmende im Einsatz stehen.