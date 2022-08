1483 Teilnehmende am St. Moritz Running Festival

Bekannter ist der «Engadiner Sommerlauf». An diesem nahmen 551 Personen teil. Er ist der Evergreen des Festivals, wie immer war ihm die Sonne wohlgesinnt. Er besticht nicht nur mit der Lärchenwald-Landschaft den Oberengadiner Seen entlang, sondern auch damit, dass er über 25,5 Kilometer auf 1800 Metern über Meer geradeaus verläuft. Dieses Jahr blieben die Goldmedaillen in Schweizer Händen und gingen mit Max Studer und Julie Derron an Triathleten des Nationalkaders.