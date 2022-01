«Man kennt sich, Glaronia ist wie eine grosse Familie»

Von Claudia Kock Marti

Die Isolation ist vorbei. Wie andere Volleyball-Spielerinnen hatte Corona auch die 18-jährige Natalia Coluccello erwischt. Doch merkt man der gut gelaunten jungen Frau in der Eingangshalle der Kantonsschule nichts mehr davon an. Auf der schwarzen Sport­jacke ist unverkennbar der Schriftzug «VBC Glaronia» zu lesen. Der Club, in dem die grossgewachsene, schlanke Schülerin als Juniorin den grössten Teil ihrer Freizeit verbringt. Gespielt wird aktuell nicht, wie sie erzählt. Die verschobenen Spiele sollen baldmöglichst nachgeholt werden.