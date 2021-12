Leidenschaft und Freiheit

Die Zeigefinger an seinen beiden Händen sind einbandagiert. Es sind die Folgen früherer Expeditionen. Was für André Hug als kleiner Junge mit dem Vater in Untervaz begann und als Jugendlicher mit Kollegen zum Beispiel mit dem Aufstieg aufs Matterhorn weiterging, hat am 28. September seinen Höhepunkt erreicht. Der 37-Jährige hat in Nepal den Manaslu, den achthöchsten Berg der Welt, bestiegen – und das ohne Sauerstoff. «Für mich kam nur eine Besteigung ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff und auch ohne persönlichen Sherpa in Frage», erklärt Hug.