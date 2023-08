WM-Debüt: Der Glarner Tom Elmer will in Ungarn zeigen, was er drauf hat

Dank immer stärkeren Leistungen hat sich der Glarner 1500-Meter-Spezialist zum ersten Mal für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften qualifiziert. Am Samstag gilt es für ihn in Budapest ernst.

Ruedi Gubser

Sport

Schon einmal lief Tom Elmer auf oberster Ebene um die ­Medaillen. Das ist aber mittlerweile bereits neun Jahre her. Ende August 2014 lief der Glarner an den Youth Olympic Games im chinesischen Nanjing über 800 Meter auf den 6. Platz. Das war ein grosser ­Erfolg für das Nachwuchstalent aus dem Glarnerland. Und es war ein Versprechen für die Zukunft.