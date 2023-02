Weiterer Meistertitel, aber kein Rekord für Tom Elmer

Für Tom Elmer wars eine Enttäuschung. Wirklich überraschte ihn das Verdikt aber nicht – und auch für Aussenstehende war die Erklärung rasch spür- oder besser hörbar: ein starker Reizhusten. Bereits am Vorwochenende befiel ihn dieser. Und weil er zusätzlich beim Weltrekordrennen über 3000 Meter von Liévin am Mittwoch zuvor – Elmer stand als Tempomacher für den (erfolgreichen) Äthiopier Lamecha Girma im Einsatz und leistete bis 1800 Meter wertvolle Unterstützung zu dessen 7:23,81 Minuten – gefordert war, fehlten die nötige Kraft und Energie. «Ich vermisste den gewohnten Speed. Das fühlte sich nicht so an wie gewünscht», sagte Elmer. Je länger das Rennen dauerte, desto stärker schwanden die Kräfte.