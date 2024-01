Kein Podestplatz beim Heimrennen für Valerio Grond

Grond wollte in Davos den ersten Weltcup-Podestplatz in dieser Disziplin schaffen, nachdem er zum Auftakt der Tour de Ski in Toblach mit dem fünften Platz und einem Karriere-Bestresultat überzeugt hatte. Daraus wurde nichts. Der Lokalmatador belegte in seinem Halbfinal Platz drei und schied in der Lucky-Loser-Wertung um eine Zehntelsekunde aus.

Auch Janik Riebli befand sich in der Vorschlussrunde in aussichtsreicher Position. Der Obwaldner machte seine Chancen durch einen selbstverschuldeten Sturz zunichte. Den Tagessieg holte sich wie schon im Südtirol Lucas Chanavat. Der Franzose gewann vor dem Schweden Edvin Anger und dem Italiener Federico Pellegrino.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Harald Amundsen. Der Norweger hatte im Prolog die drittbeste Zeit geschafft. Er hätte beim Sprint die Chance gehabt, die Konkurrenz dank der Bonussekunden weiter zu distanzieren - doch er schied durch Sturz in den Viertelfinals aus. Der Vorsprung auf den Landsmann Erik Valnes beträgt noch elf Sekunden. (red)