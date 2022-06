«Ins Training gehe ich weniger gerne als an ein Schwingfest»

Zwei Starts, zwei Kränze. Für Roman Hochholdinger hätte die Kranzfestsaison nicht besser beginnen können. Mit Rang 7 am «St. Galler» in Wil und Rang 5 beim «Glarner» in Netstal hat er sich das Eichenlaub aufsetzen lassen. Den Siegerkuss der Ehrendame abzuholen, das ist auch am Sonntag «Hochis» Ziel. Beim Bündner Kantonalfest in Untervaz geht der 130-Kilogramm-Brocken topmotiviert an den Start. Das eigene Kantonalfest sei wie der Sertigschwinget für ihn Jahr für Jahr ein Highlight. Dazu kommt in diesem Sommer der Brambrüeschschwinget, der am 17.