Grosses Spektakel beim Shooting Masters in Näfels

von André Eberhard

Nach den hochkarätigen Finals am Glarner Sommercup gab es in der Lintharena in Näfels auch am dritten Wettkampftag Spektakel pur, denn beim Shooting-Masters-Final massen sich die besten Schützinnen und Schützen aus den Kadern des Schweizer Schiesssportverbandes in einem speziellen Format. Gemäss Ranking und Tableaux wurden Duelle geschossen. Es zählten nur noch Treffer – beim Gewehr Werte ab 10,3 aufwärts und bei der Pistole Werte ab 10,0 aufwärts.