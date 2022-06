Grosse Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt

Die Turnfamilie darf nach der zweijährigen Zwangspause ihr Können endlich wieder an den beliebten Turnfesten unter Beweis stellen. Am kommenden Wochenende sind schweizweit verschiedenste Feste geplant. Die Vorfreude auf die stimmungsvollen Grossanlässe ist enorm, sowohl bei den Turnenden als auch bei den Organisatoren. Das Glarner-Bündner Kantonalturnfest findet in diesem Jahr in Glarus Nord statt, die Wettkämpfe werden in der Lintharena Näfels und im Sportzentrum Filzbach ausgetragen.