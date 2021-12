Grond ist reif für Peking

Jürg Capol wirft im Zielgelände der Tour de Ski in Lantsch/Lenz an diesem Dienstag einen Blick irgendwo zwischen Erleichterung und Skepsis aufs Wettkampfgeschehen. «Noch laufen sie», sagt der Erfinder des Mehrtagesspektakels des Langlaufs. Als Marketingdirektor des Weltskiverbandes FIS spielt der Bündner weiterhin in der obersten Funktionärsriege mit.