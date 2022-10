Glarner Volleyballerinnen übertreffen die Erwartungen

von Peter Aebli

Eine taktische Vorbereitung auf das erste Heimspiel gegen Neuenburg am Samstag war kaum möglich: Das Reserveteam des NLA-Ligisten NUC war in der Vorwoche nicht im Einsatz gewesen und bei den Spielerinnen handelt es sich zumeist um Talente aus dem eigenen Nachwuchs, die zum ersten Mal in der Nationalliga B spielen. Glaronias Trainer Filip Brzeziński versuchte das Beste aus dieser Situation zu machen. Er musste dann aber auch eine Lösung finden, um Stammspielerin Miriam Reiser zu ersetzen, die er aufgrund einer leichten Verletzung schonen wollte.