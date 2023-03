Sport pur: Knappe Entscheidungen und überraschende Ergebnisse

Was für viele – oder die allermeisten – anderen Anlässe gilt, trifft auch auf die Glarner Sport-Gala des Glarner Sportverbands zu. Erstmals nach Corona… Man mag es nicht mehr hören oder ­lesen. Aber eben: Es ist so. Nachdem wegen Corona vor zwei Jahren gar keine Wahl und Feier der besten Glarner Sportlerinnen und Sportler stattgefunden hatten und letztes Jahr eine in einem kleineren Format in der Mehrzweck­halle in Niederurnen durchgeführt wurde, ist der Anlass an den angestammten Platz mit dem bisherigen, einer Gala entsprechenden Ambiente und Programm zurückgekehrt.