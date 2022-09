«Wir wollen unbedingt in der Liga A bleiben»

Die Destination Bad Ragaz erfüllt viele Vorgaben, die sich die Exponenten des Nationalteams wünschen. Neben den Annehmlichkeiten in der Nobelherberge «Grand Resort» trifft das insbesondere auch auf den Ri-Au-Rasen zu. Platzwart Ivan Bonderer gehört zu den Besten seines Fachs – landesweit. Nicht ohne Grund wünscht ihn sich der FC St. Gallen zurück in den Kybunpark, wo das Nationalteam am kommenden Dienstag gegen Tschechien seine letzte Nations-League-Partie bestreiten wird. Zuvor geht es aber am Samstag in Saragossa gegen Spanien.