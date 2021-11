«Wir müssen daran glauben, dass wir es schaffen können»

Das 1:1 von Freitagabend in Rom ist weiterhin präsent. Murat Yakin sagt im Rückblick, dass man gegen den Europameister «am Schluss ein wenig Glück hatte». Er ist gleichzeitig aber auch der Meinung, dass sich die Schweiz den Punkt verdient hat, weil «sie mutig aufgetreten ist». Mehr mag und will der Nationaltrainer vor dem letzten WM-Ausscheidungsspiel heute Montag gegen Bulgarien zur Vergangenheit nicht mehr sagen. Yakins Blick richtet sich nach vorne. Ein klarer Sieg in Luzern ist Pflicht. Die Schweiz muss mindestens drei Treffer erzielen und zwei Tore auf Italien aufholen.