Viele neue Gesichter bei Chur 97

Es war ein Halbjahr zum Vergessen für Chur 97. Statt wie erhofft in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft in der Spitzengruppe mitzumischen, drohte die von vielen Verletzungen und internen Unstimmigkeiten gebeutelte Mannschaft im Abstiegskampf zu versinken. Erst der 3:1-Heimerfolg zum Abschluss der Hinrunde gegen Bazenheid liess den Verein in der Gruppe 6 einigermassen entspannt und mit einer Reserve von fünf Zähler auf die Abstiegszone in die Winterpause gehen.